Udinese-Crotone / Samardzic: ”Abbiamo cambiato mentalità. Oggi…”

Tra meno di un'ora, l' Udinese scenderà in campo contro il Crotone, per il match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La vincente incotrerà i biancocelesti di Maurizio Sarri agli ottavi. I ragazzi di Cioffi hanno un disperato bisogno della vittoria. Nelle ultime quattordici partite, è arrivato un solo successo. Oggi è la giornata giusta. Tuttavia, sarà importante non sottovalutare l'avversario. Nel frattempo, diversi protagonisti sono interventui nel pre partita. Ecco cosa hanno detto.

Successivamente, è stato il turno di Pierpaolo Marino. ''Questa è una partita che conta molto per noi perché, anche se non si tratta di una partita di campionato, vogliamo testare i progressi fatti dalla squadra nella sfida contro i rossoneri, sfidando una formazione di Serie B che comunque ha qualità importanti e che non sarà facile battere. Per quanto riguarda la partita di sabato scorso, io vedo il bicchiere mezzo pieno, se non ci fosse stata l'impresa di Ibrahimovic allo scadere ora staremmo tutti parlando di un clamoroso risultato conquistato dai nostri. Per crescere dobbiamo ancora trovare la motivazione agonistica che deve essere tipica di una squadra medio-grande come la nostra. Probabilmente dal punto di vista agonistico non siamo stati sufficienti come sul piano tecnico o tattico. Mercato? Non pensiamo di fare stravolgimenti, ne parleremo con Cioffi e la società ha dato la disponibilità ma non credo che la rosa verrà stravolta. Crediamo nella rosa e pensiamo di aver lavorato bene in estate. Cioffi? Noi vogliamo che resti con noi fino al termine della stagione e, se l'anteprima è quanto visto sabato, allora siamo ancora più convinti di quest'idea''.