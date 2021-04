Crotone, Cosmi: “In fase offensiva non siamo stati gli stessi”

Il commento del tecnico del Crotone.

UDINE - L'Udinese ha ritrovato la vittoria in campionato battendo il Crotone, per 2-1, nella trentunesima giornata di Serie A. Decisiva la doppietta realizzata da Rodrigo De Paul, arrivato a otto reti in stagione ed espulso nel finale. Il successo in casa friulana mancava dallo scorso 6 marzo e nelle ultime quattro gare era arrivato solamente un punto. Con la vittoria ottenuta ieri alla Dacia Arena, la squadra di Gotti si è portata a quota trentasei in classifica e l'obiettivo del decimo posto dista attualmente tre punti. Dal canto suo il Crotone, nonostante la diciassettesima rete messa a segno da Simy, ha rimediato la quinta sconfitta consecutiva (ventiquattresima stagionale), rimanendo all'ultimo posto con soli quindici punti. Serse Cosmi, allenatore della squadra calabrese, ha così analizzato la sfida persa con l'Udinese ai microfoni di Sky Sport.

LE SUE PAROLE - "L'approccio è stato buono, abbiamo iniziato bene. Abbiamo anche creato un paio di occasioni con Molina, che ci hanno fatto immaginare una partita diversa. Poi non so cosa sia successo, forse fisicamente non eravamo al meglio e abbiamo perso brillantezza. La squadra non riusciva a proporre e perdeva dei palloni in maniera banale nelle transizioni. Devo riconoscere che ci sono stati venti minuti durante i quali l'Udinese ha giocato costantemente nella nostra metà campo".

SULLA RIPRESA - "Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa, siamo ripartiti con più attenzione e la squadra è stata brava a rimanere dentro la partita senza rischiare quasi nulla. Il gol del pareggio poteva darci fiducia ed entusiasmo per provare a rovesciare la gara, invece dopo pochi minuti è arrivata la seconda rete di De Paul. Nonostante questo potevamo pareggiare ancora, ma abbiamo colpito il palo con Simy e c'è stato il salvataggio sulla linea dopo il tiro di Riviere. E' stato un episodio abbastanza clamoroso. Tuttavia, in fase offensiva non siamo stati gli stessi delle scorse partite, mentre purtroppo siamo stati gli stessi in fase difensiva".