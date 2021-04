Crotone-Udinese, Gotti: “Ho avuto paura. De Paul? Non so se andrà via”

Le parole dell'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, al termine della sfida giocata in trasferta contro il Crotone

"Ho già avuto modo di dirlo: ho visto la sua grande crescita in parallelo dentro e fuori dal campo. Ha acquisito una grande mentalità e al di là delle qualità calcistiche, è un leader vero in senso positivo. E' il primo a spronare i compagni, è molto presente in entrambe le fasi di gioco e si sta completand a tutto tondo. Andrà via? Non posso saperlo io, sono questioni di mercato. Lui è a Udine da 5 anni e ha espressi valori che si alzano sempre. Il ragazzo ha fatto una sua crescita, noi due siamo affini su come vediamo le cose e questo ci facilita nel giudicare le cose. Oggi ha sbagliato anche tanti palloni che normalmente non sbaglia, ha sentito anche lui il carico della partita".