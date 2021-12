Udinese-Crotone / Le formazioni ufficiali: “Spazio alle seconde linee”

La squadra bianconera vuole accedere agli ottavi di Coppa Italia, ma per farlo deve vincere contro il Crotone. Le formazioni

Oggi è il momento della verità . Un incontro che non si può sbagliare e che potrebbe far scattare la scintilla nella testa dei giocatori bianconeri. Oggi si scende in campo. L'avversario sarà il Crotone e lo scontro valido per il secondo turno di Coppa Italia. L'Udinese non vuole deludere i suoi tifosi e soprattutto ha bisogno di una vittoria che oramai manca da troppo tempo. Aiuterebbe a far crescere il morale e farebbe la differenza. In campo ci sono parecchie seconde linee, anche se il valore della partita è noto, il mister Gabriele Cioffi vuole dare spazio a tutti. Andiamo a vedere le sue scelte e quelle del tecnico avversario: Pasquale Marino. Le formazioni ufficiali .

Come preannunciato e previsto dalla maggior parte delle persone vicino all'ambiente bianconero, oggi giocheranno parecchi giocatori che finora non hanno trovato molto spazio. Questa si può rivelare come un'occasione importantissima per dare uno slancio alla propria stagione ed essere presi più spesso in considerazione dal nuovo tecnico bianconero. Anche tra le seconde linee ci sono stati diversi ballottaggi. Il turnover è fondamentale. Le scelte fatte dal tecnico sono sicuramente pensate in maniera da far riposare chi ha giocato di più dando spazio a chi non è riuscito a farsi valere ma, allo stesso tempo, bisogna fare molta attenzione a non sottovalutare l'incontro.