News Udinese – Chance rilancio / Oggi non deve deludere, ma sorprendere

Il giocatore bianconero ha iniziato la stagione al meglio, ma dopo un periodo di appannamento, deve tornare su alti livelli. Titolare

Redazione

La sua stagione era iniziata nel migliore dei modi, sia contro la Juventus che contro il Venezia ha giocato due partite veramente interessanti, ma adesso si trova in una situazione tutt'altro che piacevole. In pochissimo tempo è passato dall'essere un titolare indiscusso al dover trovare spazio. Tra l'esplosione del bomber portoghese Beto e qualche stop di troppo, il mister lo ha messo da parte. Le qualità però non sono in discussione e quella di oggi potrebbe essere l'occasione perfetta per rilanciarsi. Il match di Coppa Italia, potrebbe portarlo ad ottenere quella fiducia che manca da diverso tempo. Andiamo a scoprire chi è il protagonista dell'articolo.

Bisogna sorprendere

Il bomber che deve scrollarsi più di qualche peso di dosso è l'argentino Ignacio Pussetto. Fino ad oggi non è riuscito ad incidere al meglio, complici anche i diversi cambiamenti di ruolo. Spesso l'attaccante si è visto mutare la sua posizione in campo. Questa non è un'azione che aiuta a creare continuità di prestazione ed infatti al momento si trova in una situazione tutt'altro che semplice. Oggi però ci sarà sicuramente una nuova possibilità e non deve farsi cogliere impreparato, non saranno ancora tante le occasioni servite su un piatto d'argento. La presentazione dell'incontro.

Il match

La squadra avversaria si trova in una situazione tutt'altro che semplice, motivo per cui i bianconeri devono dare tutto per poter finalmente tornare alla vittoria, anche se oggi non ci sono i tre punti in palio, ma il passaggio del turno. Pussetto, secondo le probabili formazioni, dovrebbe partire titolare e di conseguenza ci si aspetta molto contro la difesa della squadra calabrese. Il team allenato da Pasquale Marino non vuole venire ad Udine con l'intento di fare figure, ma vuole battagliare fino all'ultimo secondo. Intanto vediamo la probabile formazione dell'incontro odierno: obiettivo vittoria. Largo alle seconde linee <<<