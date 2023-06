News Udinese – La Dacia verso l’addio / Caccia al nuovo sponsor

Sembra doversi interrompere una delle partnership più lunghe del nostro campionato. L'Udinese e la Dacia sono pronti per separare le loro strade al termine di questo giugno. Questo diventa un grosso problema per i bianconeri che avevano nel gruppo Renault uno dei migliori e più importanti finanziatori. Adesso toccherà alla dirigenza trovare un nuovo Main Sponsor che abbia anche voglia di sponsorizzare lo stadio Friuli. Ricordiamo che assieme alla scritta sulle magliette, andrebbe anche a cambiare la denominazione dello stadio. La Dacia Arena di conseguenza rischia di scomparire per sempre e vedremo se si tornerà all'antico stadio Friuli oppure nei prossimi mesi verrà annunciato un nuovo sponsor di caratura mondiale. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime dal mercato. Arslan firma per il nuovo club <<<