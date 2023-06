Notizie Udinese – Vicenza o Catanzaro? / Il tabellone della Coppa Italia

Proprio in queste ore sono stati ufficializzati i primi incontri della stagione 23/24. La squadra bianconera si troverà a dover giocare la Coppa Italia. Si spera in un risultato migliore di quello ottenuto la passata annata contro un Monza tutt'altro che irresistibile. Non sarà semplice riuscire a fare meglio degli ottavi di finale. Nel tabellone è stato sorteggiato il team di Stefano Pioli, ma l'obiettivo è quello di fare il miglior lavoro possibile. Il primo incontro si giocherà la settimana prima dell'inizio del campionato. Si parla sin da subito di una sfida non semplice contro una squadra che è appena salita in B o contro una che milita in C. Entrambe dispongono di un organico decisamente valido. Catanzaro o Vicenza, questa è la scelta. La vincitrice giocherà alla Dacia Arena contro l'Udinese. Cambiando rapidamente discorso, ecco dove firmerà l'ex centrocampista Tolgay Arslan. Una nuova avventura per il tedesco <<<