Notizie Udinese – Dacia Arena da punto di forza a punto debole / La crisi

La squadra guidata da mister Andrea Sottil continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Oggi, però, bisogna entrare all'interno di dati più dettagliati ed affrontare nel migliore dei modi possibile il momento di crisi che sta vivendo questa società. Da inizio campionato l'Udinese è molto altalenante, solo che in questo ultimo periodo non riesce più a trovare i risultati che l'avevano portata (addirittura) al terzo posto della classifica. Bisogna dare una netta sterzata al proprio cammino e poter fare del proprio meglio già a partire dal prossimo incontro che sarà proibitivo. Ora, però, è arrivato il momento di un'analisi sulla carenza delle prestazioni tra le proprie mura.

Il primo dato da evidenziare è quello dell'ultima vittoria ottenuta dai bianconeri all'interno delle proprie mura. Stiamo parlando di un match del lontano settembre, più precisamente contro i neroazzurri guidati da Simone Inzaghi. La partita finiva 3-1 e al termine di quell'incontro tutti i bianconeri sognavano un anno ad alta quota come ai vecchi tempi quando erano guidati da mister Guidolin. Da quel giorno in poi, invece, iniziava un vero e proprio incubo tra le mura amiche. L'Udinese non riuscirà più a vincere in casa e nei quindici incontri successivi arriveranno solo due successi, logicamente lontani dalle mura amiche.

Punto di forza o di debolezza?

Questa Udinese deve analizzare nel migliore dei modi la sua situazione, perché il pubblico della Dacia Arena è sempre stato un punto di forza nel corso degli anni e l'obiettivo è quello di farlo continuare ad essere per ancora tanto tempo. Motivo per cui ci si aspetta una vittoria/buona prestazione contro i neroazzurri a San Siro, ma è obbligatorio il successo contro lo Spezia domenica prossima in casa. Non si possono fare più passi falsi soprattutto per non incrinare un rapporto non proprio idilliaco con i propri fans. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le dichiarazioni di Daniele Padelli. Ecco le parole dell'estremo difensore <<<