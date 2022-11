News Udinese – Dal Cin comunica il migliore: “Per me il più prezioso è…”

L'ex direttore generale dell'Udinese ci fa sapere quale giocatore è stato più importante per lui nel corso di questa prima parte di stagione

Redazione

La squadra bianconera si gode queste meritate vacanza dopo un inizio di stagione molto intenso e dai due volti. Il primo è spettacolare e quasi senza senso, visto che il team è riuscito a tenere testa al Napoli e combattere per la prima posizione in classifica, fino a quando non sono arrivati gli impegni più semplici e che avrebbero dovuto consolidare la posizione e la forza della squadra. Nelle partite con Torino, Lecce, Spezia e Cremonese, però, sono arrivati solamente tre punti. Una media a dir poco bassa per la caratura dei match evidenziati. Adesso c'è la possibilità di continuare a lavorare e provare a riprendersi dopo un avvio difficile.

Ha parlato della squadra bianconera l'ex direttore generale Dal Cin. Ecco chi è secondo lui il giocatore più in forma e più importante per la rosa friulana: "L'assenza di Becao mi ha fatto comprendere quanto il brasiliano sia importante. È un leader, un difensore che sa aiutare i giovani della retroguardia. Ha personalità ed esperienza, è scaltro, sa impostare il gioco e distribuire assist". Ha anche aggiunto che la sua presenza contro squadre come lo Spezia e la Cremonese avrebbe sicuramente aiutato a raggiungere la vittorie ed anzi adesso si starebbe parlando di una classifica diversa.

Gli obiettivi futuri — Non è mancato un commento sui prossimi obiettivi da raggiungere per la società del Friuli Venezia Giulia: "Non lo so, ma in Europa ci andrà sicuramente. A disposizione di Sottil ci sono giocatori bravi e decisivi". Un commento secco che cerca di far capire a tutti il reale valore della squadra bianconera. Nel corso di questo anno nuovo ci si aspetta tanto dall'Udinese e si spera possa regalare diverse soddisfazioni. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato. Arrivano notizie importanti da Napoli. I partenopei vogliono due baby talenti <<<