Mercato Udinese – Bianconeri interessati ad un ex Manchester City

L'Udinese vuole migliorare il reparto offensivo. Marino ha messo nel mirino un ex giocatore del Manchester City: ecco di chi si tratta

Il calciomercato dell'Udinese entra nel vivo. La dirigenza friulana è al lavoro per regalare nuovi innesti a Luca Gotti per la prossima stagione. Tuttavia, i bianconeri dovranno fare a meno di due giocatori fondamentali: Juan Musso e Rodrigo De Paul. Il portiere è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Atalanta. Affare chiuso per venti milioni di euro. Il centrocampista, invece, si trasferirà all'Atletico Madrid. L'ufficialità arriverà dopo la fine della Copa America. Non è la prima volta (e non sarà l'ultima) che la società di Gino Pozzo si priva dei suoi uomini migliori. Negli anni passati, i dirigenti sono sempre riusciti a trovare sostituti all'altezza. Vediamo se ce la faranno anche questa volta. Nel frattempo, Marino ha messo nel mirino un ex Manchester City. Ecco di chi si tratta