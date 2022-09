News Udinese – L’ex terzino De Agostini: “Giusto sognare l’Europa”

L'ex difensore bianconero De Agostini ha parlato della sua Udinese e di come è partita in questa prima parte di stagione. Una squadra che sicuramente sta sorprendendo tutti gli addetti ai lavori e che si gode una classifica di tutto rispetto. Adesso si lavora in maniera serrata e convinta verso il prossimo impegno di campionato, una partita non semplice contro un avversario temibile come il Verona di Gabriele Cioffi. Proprio l'ex bianconero ha detto la sua sul prossimo incontro. Ecco il pensiero sul match da parte di Luigi De Agostini.