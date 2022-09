Hellas – Udinese / Novità in casa gialloblù: in campo cambia tutto

Il team gialloblù si prepara alla sfida con l'Udinese. Bisogna invertire il ruolino di marcia ed ecco le soluzioni studiate da mister Cioffi

La squadra bianconera si gode questo avvio di campionato davvero incredibile e non vede l'ora di poter continuare a fare la differenza sul campo da gioco. Stiamo parlando di una situazione non semplice, ma di una società che ha nei suoi interessi quello di tornare in Europa e la strada intrapresa sembra essere quella giusta. Il prossimo incontro sarà contro un'altra società che cerca di emergere e non essere più immischiata nella zona retrocessione: Hellas Verona. Il tecnico Gabriele Cioffista studiando tutte le possibili soluzioni per mettere in difficoltà i suoi ex giocatori. Dalla città di Romeo e Giulietta arrivano diverse novità per quanto riguarda la formazione.

Il team scaligero si prepara ad un monday night che non potrà sbagliare. I cinque punti in sette partite sono decisamente pochi, motivo per cui si vuole dare il massimo per poter portare a casa quel qualcosa in più. Nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede una nuova pista che porterebbe ad utilizzare ben due trequartisti. Questo servirà per cercare di dare nuova linfa alla squadra, ma soprattutto per aumentare la loro capacità offensiva. I nomi scelti per occupare quella posizione di campo sono: Lazovic e Lasagna. Un tandem d'attacco di tutto rispetto per provare a mettere in difficoltà una retroguardia in forma come quella bianconera.

Il punto sulle fasce

Anche sugli esterni potrebbero esserci diversi cambiamenti, si attende il rientro di Davide Faraoni che finalmente dovrebbe aver messo da parte tutti i problemi fisici ed è disposto a partire dal primo minuto. Sull'altra fascia confermatissimo lo scozzese Josh Doig, uno dei migliori in queste prime giornate.