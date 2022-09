News Udinese – De Canio: “Friulani sono forti, mi ricordano la mia squadra”

L'Udinese si gode una partenza di campionato realmente di altissimo livello, dopo la sconfitta con i campioni d'Italia in carica e il pareggio (in inferiorità numerica) con la Salernitana, sono arrivate cinque vittorie in altrettanti incontri. L'umore della squadra è alle stelle e non vede l'ora di giocare il prossimo incontro di campionato per poter continuare questo ottimo bottino. Sicuramente anche diversi esperti e persone all'interno di questo mondo stanno esprimendo il loro parere riguardo la squadra sorpresa di questa prima parte di stagione. Ultimo in ordine cronologico è stato un ex mister, stiamo parlando di De Canio. Ecco il suo pensiero su questa nuova versione dell'Udinese e sul mister Andrea Sottil.