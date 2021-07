News Udinese – De Paul trascina l’Argentina e ”vede” l’Atletico Madrid

L'Argentina vola in semifinale di Copa America grazie anche al gol di Rodrigo De Paul. Intanto l'Atletico Madrid...

L'Argentina supera 3-0 l'Ecuador e vola in semifinale di Copa America dove affronterà la Colombia (battuto l'Uruguay ai calci di rigore). Serata indimenticabile per Rodrigo De Paul che ha realizzato il suo primo gol con la maglia dell'Albiceleste: il portiere Galindez esce a valanga su Nico Gonzalez, Messi tocca in area per il centrocampista dell'Udinese, che con la porta semi-vuota non sbaglia. E’ la rete che sblocca il match. I ragazzi di Scaloni faticano a chiudere la partita e rischiano in un paio di occasioni di prendere il pareggio. A sette minuti dalla fine è Lautaro Martinez a segnare in contropiede il gol del 2-0. A tempo scaduto, l'ennesima punzione di Leo Messi arrotonda il risultato. Oltre a De Paul, anche un altro giocatore bianconero si è reso protagonista di un'ottima partita. Si tratta di Nahuel Molina, ancora una volta schierato titolare dal ct. Solo tribuna, invece per il neo acquisto dell'Atalanta, Juan Musso. Adesso, la seleccion se la vedrà con ''Los Cafeteros'' mercoledì 7 luglio alle 3, ora italiana. Chi vince incontrerà in finale una tra Brasile e Perù.