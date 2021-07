News Udinese – De Paul e Molina in finale, Styger Larsen eliminato

La Copa America e l'Europeo stanno per giungere al termine. De Paul e Molina sorridono, Stryger Larsen beffato

Redazione

Dopo circa un mese ricco di spettacolo e divertimento, la Copa America e l'Europeo stanno per terminare. Domenica andranno in scena le finali delle due competizioni. Alle 2 ora italiana, si giocherà Brasile-Argentina, mentre alle 21 a Wembley, andranno in campo Italia ed Inghilterra. I bianconeri impegnati in semifinale erano tre: gli argentini Rodrigo De Paul e Nahuel Molina ed il danese Jens Stryger Larsen. Perciò, solamente i primi due avranno la possibilità di vincere un trofeo. Ma vediamo meglio le loro prestazioni.

De Paul e Molina

L'Argentina supera la Colombia dagli undici metri dopo l’1-1 dei tempi regolamentari firmato dalle reti di Lautaro e Diaz. Protagonista assoluto Emiliano Martinez che ha neutralizzato ben tre rigori. I due bianconeri hanno disputato una buona partita, senza però brillare. Il terzino è stato impiegato solamente nel primo tempo: nell'intervallo è stato sostituito da Gonzalo Montiel. Rodrigo De Paul, invece, ha rischiato di rovinare la serata a lui, ma anche a tutti gli argentini. Il centrocampista ha fallito il calcio di rigore, spdendo il pallone in curva. Nell'ultimo campionato di Serie A aveva realizzato tutti e tre i tiri dal dischetto. Ieri la tensione ha fatto un brutto scherzo...Per sua fortuna, l'errore è stato insignificante. I ragazzi di Scaloni sfideranno il Brasile in una finale da non perdere.

Stryger Larsen

Si ferma in semifinale la favola Danimarca. I ragazzi di Hjulmand erano passati in vantaggio grazie ad una splendida punizione di Damsgaard, ma poco dopo, gli inglesi hanno trovato il pareggio con un autogol di Kjaer. I tempi regolamentari sono terminati in parità. All'ultimo minuto del primo tempo supplementare, l'episodio che decide il match. Sterling viene toccato da Mahele in area: l'arbitro concede il penalty. Tuttavia, il replay, lascia molti dubbi sulla decisione del direttore di gara. Kane si fa parare il rigore, ma sulla ribattuta insacca la rete che spedisce l'Inghilterra in finale. Stryger Larsen è stato sostituito al 67' minuto. Con questa eliminazione, l'esterno dell'Udinese potrà decidere il suo futuro.