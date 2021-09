Notizie Udinese – Ancora Soldati: ”Vogliamo punti. Su De Paul al Napoli…”

Il presidente dell'Udinese è tornato a parlare. Questa volta ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco cosa ha detto

Redazione

L'Udinese vuole continuare a far entusiasmare i tifosi. Ad inizio stagione, nessuno si sarebbe mai immaginato un avvio così convincente, soprattutto dopo le cessioni di De Paul e Musso. Invece, i friulani, si trovano a quota sette punti dopo tre partite. Addirittura, lunedì avranno la possibilità di superare il Napoli capolista. Sarà un match difficilissimo, ma i ragazzi di Gotti non hanno nulla da perdere e giocheranno liberi da ogni pressione. In vista di questa sfida, il presidente bianconero, Franco Soldati, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le sue dichiarazioni.

L'intervento di Soldati

Giornata di interviste per il numero uno friulano. Dopo le paroledi questa mattina a Radio Punto Nuovo, Franco Soldati ha rilasciato nuove dichiarazioni. Il presidente ha parlato della sfida contro il Napoli e del grande ex: Luciano Spalletti. ''Lunedì, il Napoli troverà un'Udinese vogliosa di conquistare punti per continuare questa striscia positiva. Per quanto riguarda Luciano Spalletti, posso solo dire cose belle: è una persona splendida che ha lasciato un bellissimo ricordo in questa città. Ha un cuore enorme, si ricorda ancora di Udine e fa moltissima beneficenza per la nostra gente. Il toscano è rimasto nel cuore di tutti i friulani''. Ma non finisce qui.

Su De Paul al Napoli

Il presidente bianconero ha poi detto la sua su un'eventuale trattativa di mercato tra il Napoli e Rodrigo De Paul. ''L'argentino molto vicino al trasferimento in Campania? Sinceramente, non ne ho la minima idea. Gino Pozzo è stato molto bravo a cederlo in un top club dove può crescere moltissimo. In questo avvio di stagione sta facendo molto bene all'Atletico Madrid. Posso solo augurargli il meglio''. Nel frattempo, dal Bruseschi arrivano brutte notizie. Ci sono diversi calciatori che rischiano di saltare la sfida di lunedì. Gotti spera di recuperarli. Ecco chi sono <<<