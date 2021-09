News Udinese – Soldati: “Faremo lo sgambetto all’ex…”

Il presidente bianconero ha parlato ieri ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco le sue parole e il suo parere su questo inizio stagione

Il presidente ha parlato alla radio Punto Nuovo, spiegando a tutti questo inizio di stagione e gli obiettivi per il futuro dei bianconeri. Parliamo di un avvio decisamente convincente con sette punti in sole tre partite, due le vittorie contro Spezia e Venezia e il pareggio contro i bianconeri di Torino. Ora c'è in programma un trittico veramente tosto e stiamo parlando dei match contro campani, Roma e Fiorentina. La squadra si sta allenando in vista del primo impegno che è quello di Lunedì contro i partenopei. Ora andiamo ad ascoltare le parole del presidente. Diverse le parti scottanti.