Notizie Udinese – Gotti: ”De Paul è determinante. Il nuovo capitano…”

L'allenatore dei bianconeri, Luca Gotti, è stato ospite di Udinese Tv per parlare di calcio: le sue parole

Redazione

Luca Gotti è pronto a guidare l'Udinese per il terzo anno consecutivo. Ieri sera, il tecnico veneto è stato ospite del canale ufficiale del club bianconero.

Le parole di Gotti

DE PAUL - ''Negli ultimi due anni in molti hanno ignorato che il modulo, che sappiamo essere una tradizione dell'Udinese, io ho continuato a tenerlo proprio per De Paul. Rodrigo è un calciatore determinante che va messo nella condizione migliore per poter esprimere le sue qualità. Il 3-5-2 si adattava molto alle sue caratteristiche. L'argentino, in passato, ha condizionato positivamente le mie scelte. Dobbiamo veder che giocatori arriveranno per sostituire le partenze eccellenti: a fine agosto, inizio settembre avremo idee precise su quella che sarà la strada''.

WALACE - ''Il percorso del brasiliano è stato abbastanza particolare. E' arrivato ad Udine da due retrocessioni consecutive in Bundesliga: si è presentato da palleggiatore, gli piace gestire la palla. Inizialmente non ero soddisfatto di lui. Dopo il lockdown era arrabbiato per questa cosa, ha iniziato a cambiare, a coprire gli spazi, a fare le cose preventive, ad evolversi come giocatore. Quest'anno è partito molto bene dal punto di vista concettuale, ma ha avuto un infortunio ad inizio stagione. Poi, a fine anno, non stava bene e giocava al 50% delle sue possibilità. Ma la direzione, rispetto al suo arrivo, è già tracciata. Ora è al 60% di quanto può esprimere. Grazie al suo carattere è un leader. Ho grandi aspettative in lui''.

PUSSETTO - ''E' un esterno, ma dico che è un attaccante di profondità. Può fare la prima punta di profondità, ma dipende con quali giocatori lo fai giocare. Grazie alla sua duttilità, però, l' argentino può ricoprire diversi ruoli''.

UDOGIE - ''E’ un giocatore che conosco bene. Ha fatto un eccellente percorso nel calcio giovanile. Ha già disputato 100 minuti in Serie A. Di questi, 80 da centrocampista centrale nel 3-4-3 di Juric, quindi con una forte connotazione difensiva. Io ho una mia idea su come e dove schierarlo. Non è però ancora dell'Udinese quindi non è carino parlare di lui''.

PALUMBO - ''L'ho sempre portato con me. E’ un ragazzo con grandi qualità. Lo scorso anno il suo percorso è stato sfortunato a causa di qualche infortunio di troppo e per questo ha giocato poco. Stiamo facendo le considerazioni del caso per capire se è meglio che vada a giocare o che rimanga qui. Tutti noi teniamo a lui e ci stiamo ragionando con grande attenzione.''

FINALE SCORSA STAGIONE - ''Ci sono i ragionamenti da giornalista, quelli da tifoso e quelli da allenatore, è normale che i primi due non danno una valutazione positiva delle ultime 10 gare perché guardando solo i punti può sembrare un disastro ma da allenatore non posso cambiare la mia valutazione sulla squadra per questo. Sia contro la Vecchia Signora che contro il Bologna abbiamo fatto delle buone prestazioni aldilà del risultato, mentre diciamo che nelle ultime tre di campionato forse avremmo potuto fare meglio, tutto ciò però non può influenzare le valutazioni sulla rosa''.

NUOVO CAPITANO - ''Da noi c'è questa democrazia dove decido io. Io ho già le mie idee che non ho ancora condiviso con i ragazzi. Prima parlerò con loro e poi vedrete quale è la mia decisione''. Nel frattempo, si cerca un accordo con un portiere. Ecco di chi si tratta <<<