Udinese | De Siervo: “Sottil è un tecnico preparato e un grande motivatore”

L'Udinese si è dimostrata in questo avvio la sorpresa più piacevole del nostro campionato. Oltre ai risultati, arrivati come conseguenza del lavoro svolto in estate, i bianconeri hanno impressionato per gioco, organizzazione e produttività offensiva. Proprio per questo, oggi la Lega Serie A ha premiato Andrea Sottil come miglior allenatore del mese di settembre. A proposito di questo risultato, inedito per un tecnico all'esordio nella competizione, ha parlato l'amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo.