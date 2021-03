De Zerbi: “Serviva più cattiveria”. Consigli: “Rischiamo un campionato anonimo”

Le parole del tecnico e del portiere del Sassuolo.

Redazione

UDINE - E' un periodo molto brillante per l'Udinese di Luca Gotti. Dopo la vittoria sulla Fiorentina e la grande prestazione di San Siro contro il Milan, in cui il successo è svanito all'ultimo secondo, ieri è arrivata un'altra ottima prova, con la vittoria per 2-0 conseguita ai danni del Sassuolo. Fernando Llorente e Roberto Pereyra hanno regalato tre punti pesanti alla compagine friulana, che si è portata a quota trentadue lunghezze in classifica, a meno quattro proprio dalla squadra emiliana. Ai microfoni di Sky Sport Roberto De Zerbi, allenatore neroverde, ha commentato questa nona sconfitta stagionale.

LE SUE PAROLE - "Questa prestazione mi dà molto fastidio. Tutto il nostro gioco è finalizzato ad andare a calciare in porta, ma non ci siamo mai presi la responsabilità di farlo, a parte Berardi. Traoré e Raspadori potevano farlo per le loro qualità, ma purtroppo ciò non è accaduto. Non abbiamo rischiato la giocata. Abbiamo fatto troppo poco. Serviva maggior cattiveria. Nel secondo tempo c'è stata un po' più di spinta, siamo stati più arrembanti, ma purtroppo è andata male".

SULLE ASPETTATIVE - "Non penso si siano alzate troppo. Anzi, credo sia accaduto l'opposto. Poi ci sono mancati giocatori determinanti e nel mese di gennaio ci siamo staccati troppo dalle prime sette. Ora ci troviamo in una posizione di classifica che è una sorta di limbo. Qui a Udine avremmo potuto sicuramente dare di più. Purtroppo se perdi terreno anche l'entusiasmo si riduce. Adesso occorre vincere alcune partite di fila per tornare a vedere l'obiettivo che c'era all'inizio della stagione".

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche Andrea Consigli, estremo difensore della compagine emiliana: "Fa bene il mister ad essere deluso, lo siamo anche noi giocatori. Sapevamo che partita andavamo ad affrontare, ma purtroppo ci è mancata la giusta cattiveria. Dobbiamo aumentare l'intensità e alzare il livello delle nostre prestazioni, altrimenti facciamo un campionato anonimo".