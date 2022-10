News Udinese – Decisa la meta del ritiro invernale: il punto

Nel frattempo la società ha preso una decisione sul ritiro: ecco dove i bianconeri prepareranno il girone di ritorno. Meta in controtendenza

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Una squadra che non sbaglia nulla e sta sorprendendo tutti gli addetti ai lavori. L'ultima settimana è stata abbastanza difficile, ma ci si sta organizzando in maniera perfetta in vista dei prossimi incontri e di conseguenza la società non vede l'ora di rialzarsi. La partita contro la Cremonese di domenica prossima non sarà semplice, ma potrebbe essere un'occasione ghiottissima per continuare a scalare la classifica. Nel frattempo la dirigenza si è occupata del ritiro invernale, il team ha deciso dove lavorare nel corso della pausa mondiali. Una meta che va contro tutte le altre decise dalle big del nostro campionato.

Il "ritiro" inizierà appena finito il campionato ed andrà avanti fino alla fine dei mondiali di calcio in Qatar. La fortuna dell'Udinese sarà che difficilmente verranno convocati moltissimi calciatori dalle proprie nazionali e di conseguenza ci sarà tutto il tempo per portarsi avanti nel lavoro. La dirigenza ha deciso che non si emigrerà e ci si continuerà ad allenare sui campi del Bruseschi di Udine. Una decisione fatta e pensata per portare il team a raccogliere i frutti del lavoro sin dalla prima giornata dopo la ripresa.

Le altre big — Questa scelta è definibile in controcorrente rispetto a tutte le altre società di alta classifica del nostro campionato. Visto che dai campioni d'Italia rossoneri, fino alla capolista Napoli tutte hanno scelto un luogo caldo in cui allenarsi in questo mese di assenza dei tornei. Da Dubai alla Turchia, passando per il Giappone scelto dai giallorossi di José Mourinho. Una situazione del tutto nuova e che aprirà diversi scenari sul campionato. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime novità di mercato. In questo momento una big è interessata ad un centrale bianconero. Rodrigo Becao verso il salto di qualità <<<