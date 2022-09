News Udinese – La decisione di Mancini: fuori Udogie / Scelta giusta?

Il mister della nazionale ha fatto uscire le convocazione in vista delle prossime gare. Diverse scelte controverse, resta fuori Udogie

Redazione

Il commissario tecnico Roberto Mancini ha emanato le convocazioni in vista dei prossimi incontri di Nations League. Le partite con Inghilterra ed Ungheria non saranno banali e bisognerà dare tutto per poter portare a casa più punti possibili e provare a qualificarsi per le fasi finali. Sono state tante le prime convocazioni nella nazionale maggiore, ma allo stesso tempo non mancano le scelte controverse. Alcuni giocatori (nonostante avessero tutte le carte in regola) sono stati lasciati a casa e tra questi c'è anche Destiny Udogie. Una scelta che lascia molte perplessità sia per le parole che per i fatti che Mancini ha mostrato fino a questo momento.

Dalla sciagurata serata di Palermo in cui è arrivata la clamorosa eliminazione con sconfitta contro una Macedonia del Nord tutt'altro che imbattibile, l'Italia ha fatto partire a tutti gli effetti un nuovo corso. Le ultime notizie, però, e soprattutto le ultime scelte lasciano con l'amaro in bocca. Un giocatore come l'ex Hellas Verona che ha sempre fatto la differenza e da un anno a questa parte è (probabilmente) il miglior terzino sinistro del campionato italiano, non può essere lasciato a casa. In questa situazione il tecnico sembra fare quasi un doppio gioco che non premia chi, al momento, merita una convocazione.

La ripartenza

Dal giorno dei mancati mondiali è stata emanata a gran voce la soluzione: l'apertura di un nuovo corso fatto dai giovani. Poi, però, il tecnico non convoca quello che è il golden boy o giocatore più promettente di tutta la nostra Serie A. Sicuramente Destiny ingoierà questo boccone amaro e comunque darà il massimo con l'under 21, ma la scelta del commissario tecnico resta errata e in controtendenza rispetto ai suoi discorsi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le dichiarazioni di mister Sottil in vista del match di domani. Ecco la conferenza pre Udinese-Inter <<<