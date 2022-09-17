La squadra guidata da Sottil si prepara per il prossimo incontro di campionato. Il team non vede l'ora di fare la differenza sul campo
Rassegna stampa
Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato, stiamo parlando di una partita molto importante contro una squadra che non vede l'ora di fare la differenza. L'Inter di Simone Inzaghi sa che non si piò permettere altri passi falsi e di conseguenza è disposta a dare tutto sul campo da gioco pur di portare a casa i tre punti.
Rassegna stampaLe due squadre, però, dovranno fare a meno di diversi campioni e non sarà facile dire la propria senza poter contare sui pezzi fissi del team. Di conseguenza, non perdiamo altro tempo e partiamo subito con la rassegna stampa <<<
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