Notizie Udinese – Le decisioni del giudice sportivo: scatta l’emergenza

L'Udinese ha ricominciato proprio oggi a lavorare sui campi del Bruseschi. Mancano ancora undici partite prima di concludere questa stagione che si sta rivelando molto interessante. L'Europa dista solamente tre lunghezze e questo team ha dato dimostrazione di essere in grado e di poter mettere tutte le società in difficoltà. Il prossimo impegno in programma è quello contro il Bologna di Thiago Motta. Si parla di una squadra che gioca un bel calcio e riesce a mettere in difficoltà sia le grandi avversarie che le piccole. L'Udinese dovrà superarsi nel corso del prossimo match per poter sperare di portare a casa l'ennesimo risultato positivo, anche perché proprio oggi non arrivano delle belle notizie da parte del giudice sportivo. Scatta una vera e propria emergenza in casa bianconera. Ecco tutti i calciatori coinvolti.