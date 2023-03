Udinese – Designato l’arbitro per il match di domenica / I precedenti

I bianconeri continuano a lavorare in vista del match di domenica prossima. Nelle ultime ore è stato deciso anche il direttore di gara

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Domenica pomeriggio, più precisamente alle 12 e 30 si scenderà in campo per una partita importante contro una società di alto livello come il Bologna di Thiago Motta. Le due squadre hanno una posizione in classifica che è praticamente identica e la partita sarà uno spartiacque in vista del finale di stagione. Se l'Udinese vuole continuare a sognare e soprattutto provare ad agguantare l'Europa non ha altre scelte e domani deve portarsi a casa tre punti. Non perdiamo altro tempo e passiamo alla scelta del direttore di gara in vista della partita.

L'arbitro designato per il match di campionato è Maria Sole Ferrieri Caputi. Si parla della prima donna che dirige una partita all'interno del nostro torneo. La partita che si giocherà allo stadio Dall'Ara è la seconda che arbitra Ferrieri Caputi all'interno della massima serie del calcio italiano. Il primo incontro che ha arbitrato è stato un Sassuolo-Salernitana giocato sempre nel corso di questa stagione. Adesso aumentano le responsabilità per la ragazza che ha voglia di mettersi in mostra anche in un ambiente difficile. Logicamente quella di domenica sarà la prima partita arbitrata da Ferrieri Caputi sia per l'Udinese che per il Bologna. Ecco chi sarà ad aiutarla nella direzione della gara.

Gli assistenti di gara — I due assistenti saranno Bindoni e Scarpa. Come quarto uomo è stato scelto Mariani. Al Var Mazzoleni ed assistente del Video Assistence Referee sarà Marini. Una gara che si prospetta fondamentale per le due squadre (come detto in precedenza). Solo chi vincerà potrà continuare a sognar un piazzamento europeo in vista della prossima stagione ed anche il pareggio ha avrà il sapore della sconfitta. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sulle possibili formazioni. Sottil può finalmente sorridere, recuperato a tempo pieno un difensore centrale. Domenica sarà al fianco di Jaka Bijol <<<