News Udinese – Definito il calendario del 37esimo turno di campionato

L'Udinese si prepara ai prossimi incontri di campionato. Nel frattempo è stato perfezionato il calendario per la 37esima giornata

Proprio in queste ultime ore è uscito il calendario ufficiale per la penultima giornata di campionato. Sfide importanti che potrebbero decidere un torneo intero e qua sotto riporteremo tutti gli orari dei match in questione. Si inizia venerdì 26 Maggio proprio con l'Udinese che scenderà in campo alle 18 e 30 contro la Salernitana allo stadio Arechi di Salerno. Una sfida davvero importante per la squadra di Andrea Sottil che fino alla fine vuole concludere questo torneo con più punti possibili.

Subito dopo la partita dei bianconeri scenderà in campo la Sampdoria e lo farà contro il Sassuolo (diretta avversaria per la lotta alla parte sinistra della classifica). Il match è in programma venerdì, ma alle 20 e 45. Il sabato, invece, sarà il turno di Spezia-Torino alle 15, Fiorentina-Roma alle 18 e per concludere la giornata ci saranno i neroazzurri di Simone Inzaghi contro la Dea di Gasperini in notturna. Si giocheranno di domenica gli ultimi cinque incontri. Il primo è il lunch match che sarà fondamentale per la lotta alla salvezza e stiamo parlando della sfida tra il Verona e l'Empoli. Poi alle 15 altre partite che l'Udinese seguirà davvero attentamente, visto che scenderanno in campo il Bologna (contro il Napoli Di Spalletti) e il Monza (contro il Lecce di Barone). Due sfide fondamentali per la continua lotta all'ottavo posto e in cui la società dei Pozzo spera di poter guadagnare lunghezze importanti.

I posticipi — Le ultime due partite che concluderanno le ostilità sono i biancocelesti di Maurizio Sarri contro i grigiorossi di Davide Ballardini e il big match tra i rossoneri di Stefano Pioli e i bianconeri di Max Allegri. La penultima giornata di campionato si mostra sempre di più un crocevia fondamentale per questo campionato.