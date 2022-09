Notizie Udinese – Depaoli è pronto: “Bianconeri sono i più in forma…”

Il team bianconero vuole sorprendere sempre tutti e non ha nessuna intenzione di arrestare questa partenza che ha dell'incredibile. La striscia di cinque vittorie di fila non ha nessuna intenzione di terminare ed anzi deve essere solo l'ennesimo punto di partenza. La squadra non vede l'ora di scendere di nuovo sul campo da gioco contro un avversario tutt'altro che semplice, stiamo parlando del Verona allenato da Gabriele Cioffi. Proprio uno dei giocatori del mister toscano ha preso parola in queste ultime ore. Ecco le dichiarazioni del laterale Fabio Depaoli rilasciate al Corriere dello Sport. La raccolta delle parole dette nei confronti della squadra allenata da Andrea Sottil: