News Udinese – Ecco la designazione per il match: gara affidata a Pairetto

L'Udinese si prepara per il prossimo incontro di campionato. Si parla di un team che ha voglia di tornare a fare punti importanti per la classifica finale. Dopo la sconfitta di Firenze la squadra di mister Sottil non ha più alcun margine d'errore. Dall'altra parte ci sarà una Lazio che ha bisogno di punti fondamentali alla corsa Champions. Per dirigere una gara così importante è stato deciso un arbitro che ha grande esperienza. Sicuramente quello scelto dalla Lega Calcio non soffre questi tipi di match, stiamo parlando di Luca Pairetto. Sarà proprio lui a dirigere uno scontro fondamentale per la lotta al quarto posto. Assieme a lui ci saranno i due assistenti Lombardo e Pagliardini. Il quarto uomo per questa sfida sarà Baroni ed al VAR ci sarà Guida assieme all'assistente Giua. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul nuovo kit bianconero. Maglia speciale che verrà indossata solo domenica <<<