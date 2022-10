News Udinese | Destiny Udogie finalista del premio Golden Boy

Si tratta appunto di una manifestazione che è giunta ormai alla sua 20esima edizione e, come al solito, celebra i migliori giovani Under 21 del panorama internazionale tesserati con un club europeo. Sono rimasti in gara solo 20 finalisti che si contenderanno l'eredità di Pedri , vincitore dello scorso anno. In queste ore è stata pubblicata la lista con i nomi dei 20 giovani arrivati fino a questa fase e spicca la presenza anche di quattro calciatori della Serie A. Si tratta di Fabio Miretti della vecchia Signora, Destiny Udogie dell' Udinese , Giorgio Scalvini dell'Atalanta e Nicola Zalewski della Roma.

Destiny Udogie non è più una sorpresa. Il laterale della Nazionale ha dimostrato nell'ultimo anno di avere la stoffa del grande calciatore e il suo passaggio al Tottenham in estate ne è solo la conferma. L'ex Verona sta bruciando le tappe a suon di gol e ottime prestazioni: già due marcature in questo avvio, bottino niente male per un esterno di centrocampo. E adesso è arrivato anche il riconoscimento internazionale. Da oggi, infatti, si sa che Udogie è entrato a far parte della lista dei 20 giocatori in lizza per il Golden Boy. Un risultato straordinario, frutto anche del lavoro della squadra bianconera.