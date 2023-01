Notizie Udinese – Deulo ancora fuori: Beto e Success a caccia del riscatto

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Lunedì ci sarà la chance del riscatto per gli attaccanti

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ad oggi la sfida è veramente molto serrata ed il prossimo incontro di campionato non è assolutamente da sottovalutare. Dall'altra parte del campo ci sarà un Verona con molta voglia di fare e provare a vincere per poter continuare a sognare una salvezza che sembrava impossibile fino a qualche settimana fa. Adesso quella di lunedì è una partita crocevia anche per la squadra friulana. La penalizzazione dei bianconeri di Torino ha portato al settimo posto la società di Udine e di conseguenza reso possibile quello che è ancora e solo un sogno. l'Europa.

Per affrontare questo Verona c'è bisogno di tutti i titolari, ma al momento bisogna ancora fare a meno di diversi giocatori importanti e che hanno un ottimo fiuto del gol. Il primo su tutti è Gerard Deulofeu, il suo forfait lascia un buco nel campo decisamente troppo importante. Abbiamo visto per bene in questo mese che è difficile sostituire le sue giocate e le sue prestazioni, ma per il momento bisogna ancora fare il massimo con quello che si ha. Questa Udinese ha intenzione di vincere e soprattutto di rilanciare i suoi attaccanti che in questa prima parte di 2023 non hanno mantenuto le alte aspettative.

Rinnovo di fiducia — La scelta è definitiva e la squadra sa che giocherà con tandem d'attacco Beto e Success. Una coppia che ha sempre provato a dire la sua, ma nelle prime giornate non ha ancora dimostrato il suo completo valore. Adesso arriverà una delle ultime chiamate e il portoghese assieme al nigeriano dovrà farsi trovare pronto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. Sia il Verona che l'Udinese fanno la conta degli assenti. Saranno due squadre sicuramente rimaneggiate.Ecco chi alza bandiera bianca <<<