Notizie Udinese – Deulo ringrazia tutti su Insta / Ecco il suo messaggio

Gerard Deulofeu si sta preparando alla nuova stagione con la maglia bianconera. Al momento il suo rientro sul campo da gioco non sembra essere pronto per avvenire in poco tempo. La fortuna per la squadra è il recupero di un talento fondamentale come quello di Florian Thauvin che darà una grandissima mano fino al recupero totale del campione spagnolo. La squadra ha grande bisogno di continuare a dare un'identità di gioco e sappiamo che senza Gerard non è la stessa cosa. Nel frattempo non perdere le dichiarazioni della seconda punta arrivate proprio sui social. Ecco il messaggio completo di Gerard.

"Positività e costanza. Sono stati e sono tutt'ora mesi difficili di recupero. Come in qualsiasi situazione della vita, quando uno non può dedicarsi a ciò che più ama, sono momenti complicati. Molte ore di impegno, molto dolore e grande sforzo per tornare a gioire. Ma questo fa parte del percorso e ci fa crescere e imparare molto, trasformandoci in professionisti e persone migliori. Ecco perché voglio condividere con voi come sta procedendo questo processo per me. Questo è l’altro lato dello sport professionistico che spesso non viene considerato né visto, ed è altrettanto importante per noi. Grazie di cuore a tutti voi per ogni messaggio e dimostrazione di affetto. Mi date molta forza per continuare a lavorare e a riprendermi".