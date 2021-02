Deulofeu: “Contro la Roma poca intensità. Ora testa al Parma”

Le dichiarazioni del giocatore spagnolo

UDINE - Ieri pomeriggio l'Udinese ha messo a referto la decima sconfitta in campionato, perdendo 3-0 contro la Roma all'Olimpico. Un risultato che lascia la compagine friulana in quattordicesima posizione in classifica con ventiquattro punti, ma a distanza di sicurezza sul terzultimo posto. La squadra di Luca Gotti cercherà il riscatto domenica prossima, in un fondamentale scontro salvezza in programma contro il Parma allo stadio Ennio Tardini. Intanto, ai microfoni di Udinese Tv, Gerard Deulofeu ha analizzato la partita persa con la Roma.