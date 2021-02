Roma-Udinese, Gotti: “Loro superiori. Peccato per Deulofeu, poteva riaprire il match”

Le parole di Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, al termine della sfida contro la Roma giocata oggi pomeriggio

UDINE - San Valentino amaro per l' Udinese che all'ora di pranzo, ha perso allo Stadio Olimpico la gara contro la Roma . Una volta terminato il match valevole per la ventiduesima giornata di campionato, il tecnico dei friulani, Luca Gotti , è intervenuto prima a DAZN e poi in conferenza stampa per dire la sua sull'incontro:

"La Roma ha meritato, giocando un primo di tempo di livello. Sono andati in vantaggio dopo quattro minuti e da quel momento le cose sono andate in un certo modo. Nella rosa giallorossa ci sono giocatori di qualità. Nel corso del primo tempo, quando provavamo ad attaccare, abbiamo dimostrato di essere poco equilibrati. Di colpo ci ritrovavamo dentro la nostra area. Poi il rigole ha dato un ulteriore vantaggio ai nostri rivali. Nella ripresa invece ho visto qualcosa di diverso. Loro hanno gestito ma noi ci abbiamo provato. Con Deulofeu eravamo quasi vicini a riaprire la partita. Probabilmente la rete avrebbe cambiato i minuti finali dell'incontro".

"Pereyra? Può darsi che la sua assenza sia pesata. Per noi è un giocatore prezioso quando si tratta di gestire la partita. Tuttavia, non voglio che questo diventi un alibi. Llorente? Solo il campo potrà dirci qual è la sua reale condizione. Il ragazzo si sta impegnando, ma da quello che vedo durante la settimana è ancora presto per dire che abbia trovato la forma migliore. In un campo come quello della Roma, poi, si nota ancora di più. Deulofeu? Dopo mesi in cui ha lavorato con fatica, adesso sta crescendo a vista d'occhio".