Calciomercato Udinese – Teodorczyk potrebbe finire in Serie B

L'Udinese è al lavoro per trovare una nuova sistemazione ai vari esuberi. Lukasz Teodorczyk piace ad un club di Serie B: ecco quale

Il calciomercato dell' Udinese entra nel vivo. La società vuole regalare a Luca Gotti rinforzi importanti in vista della prossima stagione. L'obiettivo sarà quello di terminare il campionato tra le prime dieci squadre classificate. La società friulana non avrà difficoltà economiche visto che dalle cessioni di Juan Musso e Rodrigo De Paul incasserà circa sessanta milioni di euro. La priorità è quella di trovare degni sostituti degli argentini, ma anche gli altri reparti verranno migliorati. Nel frattempo, i dirigenti bianconeri sono al lavoro per cercare una sistemazione a tutti quei giocatori che non rientrano più nei piani tecnici. Tra questi c'è Lukasz Teodorczyk che piace molto ad un club di Serie B. Ma vediamo i dettagli .

Nell'agosto del 2018, l'Udinese acquista per circa 3,5 milioni Lukasz Teodorczyk dall'Anderlecht. L'attaccante è arrivato con molte aspettative, ma non è riuscito a lasciare un buon ricordo. In due anni con la maglia bianconera ha disputato trenta partite e realizzato un solo gol, quello del febbraio 2019 contro il Chievo, ribattendo in rete un suo calcio di rigore parato. Nella scorsa stagione, ha giocato in prestito al Charleroi, club che milita nella Pro League belga. Tuttavia, il polacco in quindici presenze non ha segnato nessun gol. Tornato in Friuli, la società sta cercando una nuova sistemazione. Come riporta il Gazzettino, il Parma appena retrocesso in Serie B vorrebbe puntare sul classe '91 per cercare di riconquistare la promozione. Si parla di un prestito secco o con diritto di riscatto fissato a pochi milioni. Nei prossimi giorni ci saranno novità importanti. Nel campionato cadetto, Teodorczyk incontrerebbe un altro calciatore di proprietà dell'Udinese: Riad Bajic scelto da Cellino per rinforzare l'attacco del Brescia. Nel frattempo, Pierpaolo Marino pensa al mercato in entrata. Piace molto un giovane talento francese. Ecco di chi si tratta.