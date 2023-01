News Udinese – Deulofeu vuole esserci: il punto sul rientro dello spagnolo

Il giocatore spagnolo è pronto a fare il possibile pur di esserci nel corso del prossimo match contro l'Empoli. Le ultime sulla squadra

Il giocatore bianconero Gerard Deulofeu non vede l'ora di poter tornare sul campo da gioco e per poter fare la differenza in lungo e in largo. Si parla di un talento di altissimo livello e pronto per dire la sua anche nella seconda parte di questo campionato che si prospetta importantissima. Non sarà semplice riuscire a dire la propria sul campo da gioco, ma l'idea è quella di poter sorprendere a suon di grandi giocate. Con le qualità di Gerry si può anche sognare un piazzamento europeo. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con tutte le ultime notizie sul possibile recupero di un giocatore importante come il fantasista bianconero.

Ad oggi la sua presenza contro l'Empoli è tutt'altro che scontata. L'infortunio lo ha tenuto ai box per molto più tempo rispetto al previsto e di conseguenza è iniziata una vera e propria corsa per poterlo recuperare giusto in tempo in vista del match di campionato contro i toscani. Portarlo in panchina sarebbe già un ottimo segnale visto che darebbe coraggio alla squadra e soprattutto la possibilità a mister Sottil di schierare un giocatore in grado di fare la differenza se le cose dovessero mettersi male. Andiamo a vedere se c'è qualche possibilità che Gerry giochi addirittura dal primo minuto.

Deulofeu titolare? — Al momento è molto improbabile che l'ex Everton e Watford possa essere tra gli undici titolari di questo incontro e di conseguenza si farà affidamento su un'altra coppia che nel corso delle ultime amichevoli ha sorpreso. Stiamo parlando del duo Isaac Success e Beto. Un team pronto per dare battagli in casa e con la voglia di riprendere a vincere anche in campionato.