Udinese-Empoli / I toscani fanno sul serio: ufficiale il nuovo bomber

Proprio poco prima dell'anno nuovo è arrivata la conferma e l'Empoli potrà fare affidamento su un grande bomber in vista del prossimo match

Redazione

La squadra allenata da Andrea Sottil si sta preparando per il prossimo incontro di campionato, il primo dopo una lunga pausa che è iniziata ad inizio novembre e finirà soltanto tra tre giorni. Nel corso di questo mese e mezzo c'è stata la possibilità di lavorare in vista del campionato e soprattutto poterlo fare con il gruppo compatto, visto che a parte Enzo Ebosse impegnato con la nazionale camerunense e qualche infortunato, sono stati tutti disponibili per la causa. Adesso bisogna continuare a lavorare in vista dei prossimi incontri e il primo match sarà quello contro l'Empoli. Ecco tutte le ultime sulla squadra toscana che proprio ieri pomeriggio ha accolto il suo nuovo bomber.

Il giocatore che è arrivato in quel di Empoli ed ora è pronto per fare la differenza è Ciccio Caputo che con la maglia della squadra toscana ha scritto la storia in cadetteria e dato vita alla sua prima stagione di altissimo livello nella massima serie del calcio italiano. Ora bisogna fare il possibile per potersi riconfermare e non far sembrare questo matrimonio una semplice minestra scaldata. Dal primo all'ultimo minuto occorre che Ciccio ritrovi il gol che manca da diverso tempo, visto che in questo campionato ha messo a referto un'unica rete contro il Verona (ultimo in classifica).

Addio alla Samp — Quello con i doriani è un matrimonio che non ha mai funzionato. Il barese ha sempre dato tutto per la squadra blucerchiata, ma molto spesso i palloni disponibili erano troppo pochi. Si spera che il bomber di provincia possa rilanciarsi anche in vista delle prossime partite, ma a partire dall'incontro dopo quello del quattro di gennaio. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulla partita contro i toscani dell'Empoli. Mister Andrea Sottil inizia a pensare ai giocatori che potrebbero scendere sul campo da gioco. Le ultime dal Bruseschi <<<