Notizie Udinese – Deulofeu posta i segni dell’operazione / Le immagini

In queste ultime ore è tornato a postare sui social il centravanti spagnolo Gerard Deulofeu. Tutti i segni che hanno lasciato le operazioni

Redazione

L'Udinese deve fare a meno di Gerard Deulofeu per ancora diverso tempo. Il giocatore spagnolo proprio in queste ultime ore ha riservato ai social un messaggio speciale in vista del suo recupero per tornare più forte di prima. Il post riguardava l'ultimo intervento ed anche una piccola cronologia delle operazioni precedenti. In questo caso è stato proprio il talento spagnolo a mettere su Instagram una foto delle sue ginocchia. Entrambe piene di cicatrici che spiegano nel migliore dei modi i momenti difficili vissuti dal numero dieci. In questo caso si può usare benissimo il detto: "Quando una foto vale più di mille parole". Ecco di seguito le immagini che rappresentato le gambe dello spagnolo dopo questa dura annata.

Nella prima foto (come detto in precedenza) tutti i segni dell'operazione, ma sarebbe più giusto soffermarci sulla seconda immagine dove il calciatore ha postato un'istantanea con gli occhi della tigre. Questa rappresenta nel migliore dei modi la voglia di tornare a vincere e soprattutto di tornare a giocare ad alti livelli come fatto nel corso della passata stagione. Ad oggi è difficile sapere se questo avverrà con la maglia dell'Udinese oppure con quella di un'altra società. Possiamo fare il punto, però, su tutte le squadre che si erano mostrate interessate alle giocate di Gerard fino a questo gennaio.

Era con le valigie in mano — L'ultimo retroscena è anche il più clamoroso. Questo gennaio, Gerard era vicinissimo a tornare in Premier League più precisamente al Tottenham di Antonio Conte. Squadra nella quale avrebbe potuto giocare in Champions League, ma l'infortunio ha fatto saltare proprio negli ultimi minuti la trattativa. Non dimentichiamo anche l'interesse del Napoli che alla fine ha ripiegato sul fenomeno georgiano Kvara.