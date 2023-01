News Udinese – Deulofeu resta un’incognita / Le ultime sul suo rientro

La squadra di Andrea Sottil si prepara ai nuovi incontri del suo campionato e allo stesso tempo Gerard Deulofeu non vede l'ora di rientrare

Il team bianconero continua a dire la sua su tutti i campi da gioco e non vede l'ora di poter tornare alla vittoria. Anche l'altra sera contro l'Empoli è arrivata una grande prestazione, ma il successo tarda ad arrivare e di conseguenza non bisogna mollare e dare sempre di più. Il prossimo impegno sarà più che proibitivo contro una squadra molto forte comela Vecchia signora di Max Allegri. Per poter vincere tutti i titolari dovranno dare il massimo. Al momento, però, non arrivano belle notizie dai campi d'allenamento. Un titolarissimo come Gerard Deulofeu è ancora ai box ed andiamo a vedere quando potrà tornare sul campo da gioco per dire la sua.

Lo spagnolo si sta continuando ad allenare, ma non è ancora tornato in gruppo ed a quanto pare l'infortunio al ginocchio si sta mostrando molto più serio del previsto. Il tecnico in conferenza stampa ha confermato che Gerard non vede l'ora di rientrare ed anche lo stesso fantasista che è arrivato dalla Premier League sta cercando in tutti i modi di bruciare le tappe. Al momento, però, non si può accelerare più di tanto e bisogna capire tutti i problemi che può vivere una squadra come quella bianconera senza il suo numero dieci. I sostituti sono già pronti, ma l'attacco senza Gerry rischia di essere meno prolifico.

La fantasia che manca — Contro l'Empoli abbiamo visto un Udinese che ha tirato per ben venti volte e soprattutto ottenuto un possesso palla molto vicino al settanta percento. Dei dati che fanno ben sperare nonostante non sia arrivata la vittoria, ma allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare che la squadra di Andrea Sottil nei ventuno tiri raramente ha centrato la porta. Motivo per cui le qualità di Deulo sono necessarie per il progetto bianconero.