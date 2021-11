Notizie Udinese – Deulofeu: ”Mi sento un leader. Sulla 10 di De Paul…”

L'attaccante dell'Udinese, Gerard Deulofeu, ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek. Ecco le sue parole

Ecco una parte del discorso dello spagnolo. ''Qui all'Udinese voglio che i compagni mi vedano come un leader, innanzitutto per l'impegno e la dedizione che metto nel lavoro. Gotti mi lascia molta libertà in attacco e mi vuole molto vicino alla porta per provare a segnare più gol possibili. E' ciò che serve alla squadra, anche se io non sono una punta, ma sono uno che sta vicino a una punta e che crea calcio. E adesso che giochiamo con un vero centravanti, Beto, per me è molto più facile. Ho grande fiducia in me stesso, sono riemerso da due infortuni pesanti. Ho sfruttato i mesi di riposo forzato per pensare, per fare un'analisi di me stesso e capire chi avrei voluto essere. Anche per questo ora mi sento molto forte. Vedo ancora dieci anni di carriera davanti a me. Oggi io sento di avere tutto: testa, qualità e lavoro fatto bene. Oggi si vede un Gerard più regolare''.