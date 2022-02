Notizie Udinese – Deulofeu si sfoga: “Necessari 15 punti di sutura…”

Il giocatore bianconero ha detto la sua con un post su Instagram. Ha parlato, ancora, del match dell'altro giorno. Andiamo a vedere le ultime

Oggi si ritorna in campo e non c'è modo migliore per dimenticare una pesantissima sconfitta. Il risultato di domenica andrebbe cancellato il prima possibile, anche perché dopo la decisione presa dalla F.I.G.C. ieri pomeriggio, ora la squadra rischia veramente grosso. Il 3-0 a tavolino che metteva la società di Giampaolo Pozzo a +6 sulle dirette inseguitrici è stato cancellato ed ora come ora il team rischia tantissimo. Sono solo tre i punti (nonostante le due partite in meno) a dividere la società bianconera dal terz'ultimo posto. Per il momento in quella posizione si trovano due squadre che vivono momenti diversi, la prima è in formissima (Cagliari). La seconda sta cercando di ritornare quella di inizio stagione (Venezia). Intanto andiamo a leggere le parole di Deulofeu dopo la pesante sconfitta. Il giocatore bianconero ha detto la sua e confermata la dura accoglienza ricevuta da parte dei difensori scaligeri.