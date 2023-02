News Udinese – Deulofeu sotto i ferri: intervento portato al termine

Gerard Deulofeuè andato sotto i ferri proprio nelle ultime ore. L'attaccante che ha strabiliato tutti in questo avvio di stagione si deve riprendere da un infortunio al ginocchio che lo ha messo out per gran parte di questa stagione. I tifosi non vedono l'ora che Gerard possa tornare sui campi da gioco e mostrare a tutti il suo valore, ma dobbiamo anche ricordare che questo infortunio sicuramente minerà le sue sicurezze. Occorre attendere e soprattutto pazientare in vista delle prossime stagioni, visto che è molto difficile un suo rientro solo tra qualche settimana. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio come è andata l'operazione eseguita in quel di Villa Stuart.