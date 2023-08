News Udinese – Deulofeu no stop / Lo spagnolo forza per il rientro

Lo spagnolo Gerard Deulofeu vuole rientrare sul campo da gioco il prima possibile. L'attaccante ex Everton è a lavoro da diversi mesi per riuscire a trovare una quadra che permetta il rientro a tempo pieno nelle gerarche di Andrea Sottil. Sappiamo e conosciamo benissimo le sue qualità sul campo da gioco oltre questo, sono tutti consapevoli delle sue capacità in fase realizzativa, adesso ai bianconeri non resta che metterlo al centro del progetto per poter tornare a raccogliere i frutti delle sue prestazioni. Lo spagnolo sta dando tutto sul campo e in palestra per recuperare al meglio e mettersi in mostra. Il suo percorso viene documentato dalle storie Instagram e soprattutto dai continui allenamenti anche nei giorni di riposo per il resto della squadra. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato in entrata e in uscita. Scelto il sostituto di Lazar Samardzic <<<