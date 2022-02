Udinese – Gerard Deulofeu trema / Cioffi studia le alternative

Il giocatore dopo esser stato presente in tutte le partite è stato squalificato per somma di ammonizioni. Il suo sostituto ha sorpreso

Il team bianconero è finalmente tornato alla vittoria, erano quasi passati tre mesi dall'ultimo successo tra le mura amiche. Il 2-0 contro il Torino non porta solamente tre punti che allontanano in maniera sensibile la zona retrocessione, ma dona anche morale ad un team che le ha passate tutte nelle ultime settimane. Quello di ieri sera sembra quasi un premio alle ottimo prestazioni avute e soprattutto ai tanti episodi sfortunati. Dell'incontro va ricordato non solo il risultato, ma anche le ottime prestazioni della squadra sotto tutti i punti di vista. In particolare c'è stato un giocatore che è riuscito a portare a spasso tutti i difensori del Toro per gran parte del match. Andiamo a vedere di chi si sta parlando.

Prestazione sontuosa

Il giocatore al centro dell'articolo è il nigeriano Isaac Success, da quando è arrivato ad Udine sta facendo un lavoro davvero incredibile. In pochissimo tempo è riuscito a conquistare la fiducia del tecnico e soprattutto a mostrare le sue qualità (dimenticate nell'esperienza in Inghilterra). Si sta dimostrando un vero e proprio giocatore creato su misura per il campionato italiano, dato che con la sua forza fisica riesce a scardinare anche le difese più compatte. Queste prestazioni potrebbero mettere dei grilli nella testa di mister Gabriele Cioffi e si potrebbe cercare un'altra soluzione. Andiamo a vedere quale potrebbe essere un possibile schieramento tattico.

Così in campo

Il team bianconero non può certamente fare a meno delle qualità del suo diez: Gerard Deulofeu. Allo stesso tempo lasciare in panchina un giocatore, in forma, come Success sarebbe un altro grave errore. Motivo per cui si potrebbe trovare una soluzione, cioè giocare con il 3-4-2-1. A centrocampo si rinuncerebbe ad una mezz'ala per fare spazio ad un trequartista in più. Potrebbe risultare un metodo molto offensivo, ma se ci fosse del sacrificio da parte dei tre tenori si riuscirebbero a raccogliere molte soddisfazioni.