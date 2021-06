News Udinese – Il 7 agosto amichevole contro il Watford

Importanti news in casa Udinese. Il 7 agosto alle ore 16:00 è in programma l'amichevole contro il Watford a Vicarage Road

Dopo un campionato leggermente al di sotto delle aspettative, ma comunque positivo (salvezza raggiunta con ampio anticipo), l'Udineseha già la testa proiettata alla prossima stagione. In attesa di scorpire cosa riserverà il mercato e soprattuto chi si siederà sulla panchina bianconera il prossimo anno, il club friualno ha ufficializzato un importante evento. Il 7 agosto alle ore 16 italiane è in programma l'amichevole contro il Watford a Vicarage Road, stadio di casa dei calabroni. La squadra guidata da Xisco Munoz è reduce da un'annata strepitosa in cui è riuscita ad ottenere la promozione in Premier League dopo solo un anno dalla retrocessione. Per l'Udinese sarà quindi un test importante in vista della prossima Serie A che inizierà il 13 agosto.