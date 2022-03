Notizie Udinese – Nestorovski dice la sua / Le dichiarazioni del macedone

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro. Ecco, intanto, le dichiarazioni del bomber bianconero nel giro della nazionale maggiore

Il team bianconero continua a lavorare sui campi del Bruseschi , bisogna preparare nel miglior modo possibile il prossimo incontro di campionato contro una società pronta ed anche molto interessante come il Cagliari guidato da Walter Mazzarri. Si parla di una società che nell'ultimo periodo sta facendo faville e non è un caso se nel girono di ritorno è arrivata una vera e propria rimonta a tutti gli effetti. Intanto, mentre ci si avvicina al prossimo match ha parlato l'attaccante nel giro della nazionale macedone, Ilja Nestorovski . Ha commentato il match di giovedì sera e detto la sua sulla clamorosa eliminazione subita dall'Italia di Roberto Mancini. Ecco le sue parole .

L'intervista non si conclude qua, il giocatore bianconero ha detto anche il suo pensiero riguardo la situazione che potrà vivere l'Italia da questo istante e per il futuro. Si parla di un momento abbastanza difficile.

Per il centravanti in forza all'Udinese non bisogna fare un netto cambiamento, anche perché le fondamenta della squadra sembrano essere molto solide. Si parla pur sempre dello stesso team che solo qualche mese fa ha battuto le migliori nazionali d'Europa e del mondo.