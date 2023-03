Notizie Udinese – La difesa è una certezza / I Numeri sono da Europa

La squadra di Andrea Sottil si prepara al prossimo incontro di campionato. I numeri della difesa sono davvero incredibili: analizziamoli

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Una partita che si può definire in tutti i modi, ma non in maniera semplice. Dall'altra parte del campo ci saranno i rossoneri di Stefano Pioli che ad oggi non solo sono ai quarti di Champions League, ma ancora i campioni d'Italia in carica. Per continuare un filotto di risultati positivi iniziato qualche giornata fa, serve un incontro di primissimo livello e di conseguenza non ci si può distrarre. Uno dei punti di forza della squadra del tecnico Andrea Sottil è senza ombra di dubbio la retroguardia. Andiamo a vedere i numeri della difesa che parlano chiaro.

Il rendimento dei tre titolari che giocano davanti al portierone Marco Silvestri è di primissimo livello. Con loro in campo la media è di parecchio inferiore al gol preso per partita. Con Bijol, Rodrigo Becao e Nehuen Perez si parla di 0,74 gol presi per partita sicuramente dei numeri che fanno piacere alla squadra ed anche a chi ci lavora assieme. Proprio contro i rossoneri di Milano che dovranno anche fare a meno del loro centravanti di riferimento (Olivier Giroud) ci si aspetta un'altra prova di grandissimo livello. Vediamo se verrà riconfermato il terzetto difensivo che abbiamo citato in precedenza.

I tre titolari — Tra l'infortunio di Adam Masina e la condizione fisica non ottimale di Marvin Zeegelaar non possiamo sicuramente confermare il solito terzetto difensivo. Non solo perché questi tre giocatori stanno rendendo in maniera davvero eccezionale, ma anche perché sono le uniche scelte per il tecnico originario di Torino. I giocatori sono pronti a dare battaglia al diavolo che dovrebbe schierare dal primo minuto De Keteleare o forse a sorpresa Zlatan Ibrahimovic che finalmente è tornato da un lungo infortunio.