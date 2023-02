Udinese – Difesa in emergenza / Nehuen Perez alza bandiera bianca

Il difensore argentino Nehuen Perez è uno dei capi saldi della difesa del tecnico Andrea Sottil nel corso di questa stagione. Sin dalle prime giornate ha sempre giocato i match per intero e la sua crescita nel corso del campionato è a vista d'occhio. Oltre ai miglioramenti sul campo da gioco, vanno anche fatti notare quelli assieme a tutti i suoi compagni e di conseguenza di gruppo e coesione con esso, visto che sembra essere uno dei veterani della nuova Udinese nonostante la giovane età. Oggi pomeriggio, però, arriva una brutta notizia dal campo d'allenamento. Proprio Nehuen è il protagonista di questa vicenda che potrebbe vederlo fuori dal campo da gioco in vista delle prossime giornate di campionato.

Questa mattina tutta l'Udinese si è trovata sui campi del Bruseschi per iniziare a preparare nel migliore dei modi una partita che non si può assolutamente sbagliare. L'incontro messo sotto osservazione è quello con lo Spezia di mister Semplici, da questo match passerà molto della seconda parte di campionato della squadra allenata da Sottil. Come detto in precedenza, oggi tutti i giocatori erano presenti tranne pochi eletti. Il primo è Enzo Ebosse che dopo la scoperta dell'infortunio al legamento crociato ha iniziato il suo percorso che lo porterà prima sotto i ferri e dopo ad una riabilitazione non proprio leggera. Il secondo, invece, era proprio Nehuen che si è allenato a parte non essendo al meglio.