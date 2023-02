Notizie Udinese – I saluti di Ebosse ai tifosi: “Grazie a tutti i tifosi”

Enzo Ebosse saluta tutti i suoi tifosi dopo aver scoperto lo stop forzato per via di una lesione al legamento crociato del ginocchio destro

Enzo Ebosse saluta tutti i suoi tifosi dopo la tremenda notizia che lo ha accompagnato questa mattina. Sicuramente non sarà facile per il giocatore camerunense (che ha preso parte all'ultima spedizione mondiale) riprendersi da un infortunio tutt'altro che semplice. Allo stesso tempo bisogna fare del proprio meglio per poter tornare il prima possibile a disposizione del tecnico che in questo istante si trova in una situazione davvero difficile. Prima di parlare del nuovo schieramento tattico per la squadra allenata da Andrea Sottil, andiamo a vedere le dichiarazioni di Enzo Ebosse e i suoi saluti ai tifosi bianconeri in vista della prossima annata.

"Devo annunciare una lesione al legamento crociato per la seconda volta… Grazie alla Società e a tutti i tifosi per il supporto. Ci vediamo la prossima stagione! Forza Udinese". Ecco tutte le parole del difensore centrale in vista di questo nuovo percorso che inizierà nelle prossime ore per poter tornare sul campo più forte di prima. Non è mancato l'appoggio da parte di tutti i suoi compagni, visto che sotto al post si possono contare diversi messaggi di pronta guarigione. Da Samardzic a Lovric, passando per il nuovo arrivato Florian Thauvin. Adesso passiamo alle questioni di campo ed andiamo a vedere come mister Sottil proverà a rimpiazzare l'assenza (pesante) di Ebosse.

Il sostituto è pronto — Per un difensore che torna dopo i problemi al ginocchio, ce n'è un altro che va. Adam Masina proprio contro i neroazzurri ha firmato il suo rientro sul campo da gioco dopo un lungo calvario durato diverse giornate. Sarà lui chiamato ai salti mortali nel corso dei prossimi incontri, vista anche la squalifica di Jaka Bijol.