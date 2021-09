News Udinese – Stryger Larsen inizia ad avere paura: “Perderà il posto?”

Il giocatore danese ieri non è partito titolare e la partita giocata dal suo sotituto è stata impeccabile e a tratti sorpendente

Redazione

Ieri l'Udinese non è riuscita a portare a casa dalla capitale dei punti che sarebbero stati importantissimi ed anche meritati. Sfortunatamente la squadra non è riuscita a concretizzare davanti la porta ed è stato purgata da un errore individuale di uno dei giocatori più affidabili in rosa. Stiamo parlando di Nahuel Molina, ma la vera sorpresa di serata sono stati i due esterni classe 2002 e stiamo parlando di Brandon Soppy e Destiny Udogie. Se il primo è difficile che possa togliere il posto al talento argentino, il secondo sicuramente potrebbe impensierire costantemente Luca Gotti. Ecco quale potrebbe essere la decisione definitiva.

Chi sarà il titolare?

Ora al mister tocca una scelta molto difficile, scegliere se continuare il progetto Larsen e di conseguenza intavolare un rinnovo oppure far partire dal primo maggiormente l'esterno italiano. La conseguenza sarebbe la perdita del giocatore danese a titolo definitivo per una cifra irrisoria. Tra i due però sta convincendo di più il talento italiano. Anche ieri in campo ha messo una prestazione clamorosa. Poche sbavature e tanti metri percorsi. Non si può dire la stessa cosa del giocatore danese, che da quando è entrato non è riuscito a convincere. Gotti dovrebbe aver deciso: ecco la sua idea finale.

Pronto a stupire

La linea green della società bianconera potrebbe fare la differenza e di conseguenza la titolarità dovrebbe toccare all'esterno italiano Destiny Udogie. Larsen oramai è il passato, seppur sicuro e molto importante, ma l'esterno pagato cinque milioni dall'Hellas Verona può essere più devastante. Questo è un rischio che vorrà correre Luca Gotti. Per quanto riguarda Stryger Larsen invece potrebbe definitivamente dire addio e iniziare una nuova avventura, dato che per lui è fondamentale poter difendere la titolarità.