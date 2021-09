News Udinese – Il francese convince tutti / Sarà lui il rinforzo?

Ieri è stato senza ombra di dubbio il migliore in una serata sfortunata. Il focus se lo è meritato, analizziamo la sua prestazione

Si è conclusa ieri la quinta giornata del campionato di Serie A. Le ultime due squadre a scendere sul campo sono state: Udinese e Roma. Parliamo di una partita molto divertente e in cui la società friulana ha venduto a carissimo prezzo la sua pelle, alla fine il risultato è uno a zero per i giallorossi, ma la squadra guidata da Luca Gotti non ha nulla da recriminarsi. Soprattutto nel secondo tempo, in cui ha organizzato un fantastico assedio, ma che non ha portato a nessun beneficio. Dopo l'entrata in campo del giocatore di cui vi parleremo il match è cambiato totalmente. Riesce ad abbinare corsa e spinta, senza nessun problema. Un vero talento.